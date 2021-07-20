Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kıbrıs meselesi) Ne dışarıdan verilen mesajların ne de içeriden yürütülen girişimlerin, nazarımızda boş teneke gürültüsünden...

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması LEFKOŞA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı.