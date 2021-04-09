Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz."

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz.