Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz."
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel