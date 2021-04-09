Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz."
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz."

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz.'

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi edebiyatınızı, kendi müziğinizi üretemezseniz, küresel dalgaların içinde kaybolup gidersiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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