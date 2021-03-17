Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti
17.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti. Kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı