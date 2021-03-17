Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti.