Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti

17.03.2021 19:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi'yi kabul etti. Kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Türkan Şoray Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Caner Erkin Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi'yi kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 19:59:00. #1.15#
title