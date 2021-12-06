Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar'la) İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar'la) İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam...

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar'la) İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Katar'la) İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları...

AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title