Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar'la) İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam...
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Katar'la) İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Katar'la) İkili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir."
AA / Berin Alpaslan Gökçe - Son Dakika Haberleri
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