Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz" - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz"

AA / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a yapacağı resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere Katar'a yapacağı resmi ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor.

 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: 'Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor'

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (1)

AA / Lokman Akkaya - Son Dakika Haberleri

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