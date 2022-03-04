Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır."
AA, Zeynep Rakipoğlu - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet gibi suçlar kadına karşı işlenmişse cezalar daha da artırılacaktır."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel