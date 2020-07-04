Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı.
04.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış törenine katıldı.
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Kaynak: AA