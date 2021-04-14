Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (6)
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (6)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul'un Montrö ile alakası yok (6)

Gelen son dakika haberlerine göre 'TÜRKİYE'YE SAYGI DUYMASINI BİLSİNLER'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili soruyu cevapladı.

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'TÜRKİYE'YE SAYGI DUYMASINI BİLSİNLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili soruyu cevapladı. Erdoğan, Doğu Akdeniz'de çok ciddi sıçramaları ilk önce Libya ile yaptıkları anlaşma ile attıklarını belirterek şöyle dedi:

"Türkiye, Libya ile gerek sismik araştırmalarda, gerek sondaj çalışmalarına yönelik bir kararlılık ortaya koydu. Burada biz Libya ile ortak sismik araştırma da yaparız, sondaj da yaparız. Bundan Yunanistan rahatsız oldu. Çünkü kendisinde o imkanlar yok. Fakat burada Yunanistan'ın bizim haklarımız gibi hakları da yok. Şu anda Doğu Akdeniz'deki bütün bu çatışmalarda gerginliklerde eğer bizim yumuşak bir üslubumuz olmamış olsaydı durum daha farklı bir yere giderdi. Ama biz anlayış gösterdik. Yeri geldiğinde sondaj gemilerimizi tamir bakıma aldık, sismik araştırmaları tamir bakıma aldık. Ama bir şey söyledik; Kıbrıs ile ilgili 'Kuzey Kıbrıs'ın haklarını asla kimseye yedirtmeyiz, yeri gelirse müdahale ederiz.' Şu anda gemilerimiz her an istim halinde her an bazı adımların atılması gerekiyorsa bu adımları da atarlar ve biz görüşmelerden de kaçmıyoruz. Yeter ki Türkiye'ye saygı duymasını bilsinler."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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