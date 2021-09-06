Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemini...
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemini kuracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde verimliliği artırmak için Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemini kuracağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç