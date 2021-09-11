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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'a geldi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı ve Toplu Açılış törenine katılmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Uçakla Kahramanmaraş havalimanına gelen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma toplantısı katılmak üzere hareket etti.

Erdoğan, toplantının ardından Milli İrade Meydanında 1,7 milyar liraya mal olan 106 tesisin açılışına katılacak. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

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