Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı...
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı... - Haberler
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