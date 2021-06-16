Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı...

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır.