Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı...
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü