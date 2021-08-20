Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti.