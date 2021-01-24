Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile yeni bir görüşme yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile yeni bir görüşme yaptı

24.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile yeni bir görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan geminin kaptanıyla yeni bir görüşme yaptı. Erdoğan, saldırıdan kurtulan 3 personel hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

GEMİ SALDIRIYA UĞRAMIŞ, 15 MÜRETTEBAT KAÇIRILMIŞTI

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halinde bulunan Mozart isimli Türk konteyner gemisi, deniz korsanlarının saldırısına uğramıştı.

Gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırılmış, arbede sırasında Azerbaycan uyruklu bir personel öldürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan gemi kaptanı ile yeni bir görüştürme gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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