Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Türkiye'nin 2021'de ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari denge odaklı bir büyüme yaşadığını belirtti.

Dünya ticaret hacminin yüzde 5,3 küçüldüğü 2020'de Türkiye'nin yüzde 1,8 büyüdüğünü hatırlatan Erdoğan, küresel ticaretin yeniden hareketlenmeye başladığı 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacaklarına inandıklarını söyledi.

Erdoğan, geçen yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7,4, ikinci çeyreğindeki yüzde 22 ve üçüncü çeyreğindeki yüzde 7,4'lük büyümenin bunun işareti olduğunu belirterek, salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğinin altını çizdi.

Küresel ticaretin dengelerinin yeniden oluştuğu dönemde Türkiye'nin, sergilediği performansla, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine adım adım yaklaştığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Elbette bu süreçte karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar, ödediğimiz bedeller de var. Bunlardan biri döviz kurunda yaşanan ve esasen ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle uyumlu olmayan dengesiz dalgalanmadır. Kurdaki yükselişi bir seviyeye kadar ekonomik işleyişe ve ülkemizin ihracattaki hedeflerine uygun olduğu için sorun etmiyorduk. Ama bir yerden sonra iş, serbest piyasa ekonomisi kurallarının dışına çıkarak arkasında kötü niyetlerin belirdiği farklı bir görünüme büründü."

Erdoğan, yurt dışından ve Türkiye'den kimi siyasetçiler, medya kuruluşları ve akademisyenlerin piyasaları paniğe sürükleyerek dövize yönelişi artıracak senkronize bir kampanya başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bundan 3, 4 yıl önce yurt dışı kaynaklı benzer saldırılara, benzer tuzaklara maruz kalmıştık. Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz mekanizmalar sayesinde yurt dışından Türk ekonomisine yönelik serbest piyasa kurallarına da uygun olmayan sinsi saldırıların önünü büyük ölçüde kesmiştik. Son kampanyada ise daha çok yurt dışındaki yatırımcıları panikleterek aynı amaca varılmak istenmiştir. Dalgalanmanın kendi tabii seyri içinde durulmadığını görünce 20 Aralık'ta kamuoyuna açıkladığımız tedbir paketiyle piyasaların önemli ölçüde yeniden dengeye gelmesini sağladık."

Kur korumalı Türk lirası mevduatına 78 milyar liralık geçiş oldu

Ekonominin kendi tabii seyri dışında niyetlerle dışarıdan yapılabilecek saldırılara karşı oluşturdukları mekanizmaların bir benzerini içeride de kurduklarını vurgulayan Erdoğan, "Parasının değerini korumak isteyen vatandaşlarımıza, özellikle önünü görme ihtiyacı duyan iş dünyamıza sunduğumuz alternatiflerin piyasalar tarafından da benimsendiğini memnuniyetle gördük. Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir. Katılım finans kuruluşlarını da sisteme dahil ederek bu uygulamayı genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ülke ekonomisinin istikrar ve güven iklimi içinde büyümesine katkı sağlayacak bu yaklaşımı, yeni araçlar ve yöntemlerle 2022'de daha da güçlendireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Açıkladığımız tedbir paketini cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği imkanlarla bizim veya ilgili kurumlarımız tarafından hayata geçirilebilecek olanların tamamını uygulamaya soktuk. Bu çerçevede Merkez Bankası, döviz tevdiat ve altın hesaplarından Türk lirası mevduata dönüşün desteklenmesine ilişkin tebliğlerini yayınladı. Döviz ve altın cinsi hesaplardan vadeli Türk lirası hesaplara dönüşen tutarlar, zorunlu karşılıktan muaf tutulurken, stopaj oranı da sıfırlandı. İhracatçı ve ithalatçı firmalara Türk lirası vadeli döviz satım ihalesine başlandı. Bu satışlardaki stopaj oranı da sıfıra çekildi. Temettü gelirlerine uygulanan stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması çalışmaları kapsamında hurda altın değerlemesinde kullanılacak asgari milyem rakamında değişiklik yapıldı. Vatandaşlarımızın altınlarını bankalar, darphane ve kuyumcular vasıtasıyla sisteme dahil etmelerine imkan sağlanıyor. Talep edenler, bankalardaki altın hesaplarında tuttukları birikimleri fiziki altın olarak da alabilecek. Bankalar nezdinde darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplar da fiziki altın olarak istenebilecek."

"Kanun değişikliği düzenlemeleri yarın Meclis'in takdirine sunuluyor"

Kredi Garanti Fonu'nun daha aktif ve kapsayıcı şekilde çalıştırılmasıyla ilgili protokolün yakında hayata geçeceğini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kanuni düzenleme gerektiren hususlarla ilgili çalışmalarımızı da tamamladık. Bu çerçevede, Türk lirası için Hazine desteğine, ihracat ve imalat sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim yapılmasına, Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkartılmasına, yatırım fonlarından elde edilen kar paylarına istisna uygulanmasına, gelire endeksli senetlerin ihracına, tüm bunlara ilişkin hazırlanan kanun değişikliği düzenlemeleri yarın Meclis'in takdirine sunuluyor.

Ayrıca ülkemizde ve dünyada hammadde temininde, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve girdi fiyatlarındaki beklenmedik artışlar sebebiyle hazırlanan fiyat farkı çalışması da Meclis'in takdirine sunulma aşamasındadır."

Erdoğan, bugüne kadar millete verdikleri sözleri tuttuklarının, bundan sonra da bunu yerine getirmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

"Pek çok ülke elektrik tarifelerini 3 kat artırmak mecburiyetinde kaldı"

Geçen yıl herkesin canını yakan bir diğer sıkıntının yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizdeki fiyat artışlarının iki sebebi vardır. Birincisi salgın döneminde küresel emtia fiyatlarında görülen fevkalade yükselmedir. Öyle ki salgın döneminde dünyada petrol fiyatları neredeyse 2 katına, kömür fiyatları 3 ile 5 katına, doğal gaz fiyatları 6 ile 10 katına çıkarken, metal ve mineral fiyatları yüzde 50, tarım ürünleri fiyatları yüzde 25 arttı. Enerji fiyatlarındaki aşırı yükseliş sebebiyle pek çok ülke elektrik tarifelerini ortalama 3 kat artırmak mecburiyetinde kaldı. Biz ise her konuda olduğu gibi enerji fiyatları hususunda da vatandaşımızı koruyacak bir yol izledik. Geçtiğimiz yıl elektriği yarı fiyatının bile altına, doğal gazı beşte biri fiyatına vatandaşlarımıza sunarken, akaryakıt fiyatlarında da Eşel Mobil Sistemi ile oldukça düşük satış fiyatları sağladık. Bu şekilde 2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar liralık, elektrikte 20 milyar liralık, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık. Bir başka ifadeyle vatandaşlarımızın cebinden doğal gaz faturası, elektrik faturası, benzin, mazot faturası olarak çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık."

(Sürecek)

AA / Ahmet Sertan Usul - Son Dakika Haberleri

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