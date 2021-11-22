Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında... - Haberler
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında...

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz."

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AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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