Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. Kalkıp...
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. Kalkıp...

05.11.2020 12:32 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:37
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. Kalkıp orada canhıraş, hayatını feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlar, STK'larla ilgili ileri geri konuşuyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İzmir milletvekilisin, şöyle bir uğrayıp günübirlik gidip dönüyorsun. Senin orada başından sonuna kadar kalman lazım. Kalkıp orada canhıraş, hayatını feda etmeye hazır olan bakan arkadaşlar, STK'larla ilgili ileri geri konuşuyorsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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