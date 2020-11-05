Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'de) Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?"
05.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 12:32
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'de) Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'de) Eğer enkaz kaldırmada bir yarışın içerisine girilmiş olsaydı, 5. gün enkaz altından o yavru nasıl çıkarılacaktı?"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun