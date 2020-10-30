Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den depremle ilgili bilgi aldı

Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile depremle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile depremle ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede, İzmir halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, deprem ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların en kısa sürede sarılması için devletin bütün imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan