Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar çıkıyor, Ankara'dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar çıkıyor, Ankara'dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyor. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde konuştu.

Açılışı yapılan eserlerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, projede emeği geçenleri tebrik etti.

İyidere-İkizdere yolunun yaklaşık 38 kilometre, Hurmalık Tüneli'nin birinin 850, diğerinin 720 metre, bağlantı yollarının 3,6 kilometre uzunluğa sahip olduğunu belirten Erdoğan, yolun Avrupa'dan Orta Asya'ya uzanan Kafkasya koridorunun en önemli güzergahlarından birinin üzerinde yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı şekilde projenin Rize-Mardin hattındaki kuzey-güney ulaşım aksının da en kritik kısımlarından birini oluşturduğunu bildirdi.

Özellikle kış aylarında ulaşımda çok ciddi zorlukların yaşandığı bu bölgenin artık güvenli, konforlu ve hesaplı bir sürüşle geçilebileceğini dile getiren Erdoğan, tüm bu yolların bugün yaklaşık 31 kilometresinin hizmete alındığını, kalanının da en kısa sürede tamamlanarak trafiğe açılacağını kaydetti.

Erdoğan, İyidere Lojistik Limanı'nın da devreye girmesiyle çok sayıda firmanın bu bölgede üretim ve lojistik faaliyetine başlayacağını belirterek, "Böylece dünyanın yıldızı, giderek yükselen bölgesi Doğu Karadeniz'de yavaş yavaş şekillenmeye başlayan büyük ekonomik potansiyelin altyapısını şimdiden kurmuş oluyoruz. Sanayisi ve turizmiyle gelişen bu bölgemizde yaptığımız her yatırımın ülkemize çok ciddi geri dönüşleri olacağından şüphe duymuyoruz. En zor şartlarda dahi fevkalade başarılara imza atan Karadenizli hemşehrilerimin bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Yarın da Salarha Tüneli'nin açılışını yaparak Rize'nin kuzeyi ile güneyinin birleştirileceğini söyleyen Erdoğan, "Böylece artık Rize'nin gelişme, büyüme, genişleme konusunda hareket alanı fevkalade artacaktır. Yarın açılışını yapacağımız bu eserin de şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkenin altyapı projeleri bakımından en zor bölgesi olan Karadeniz'i adım adım hak ettiği eserlere ve hizmetlere kavuşturduklarını dile getiren Erdoğan, sadece bununla kalmadıklarını, bölgenin zorlu coğrafyasının kaçınılmaz sonucu olan afetlere karşı da etkin mücadele yürüttüklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde Karadeniz sahili boyunca gerek Giresun, Rize ve Artvin'de gerek Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan bütün sel felaketlerinin yol açtığı hasarları kısa sürede ortadan kaldırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük yıkımların yaşandığı ilçelerimizi adeta yeni baştan inşa ederek insanımıza sahipsiz olmadığını, devletinin yanında bulunduğunu gösteriyoruz. Kastamonu ve Sinop'ta da inşallah bir yıla kadar tüm bu çalışmaları tamamlamış olacağız. Avrupa'da sel felaketlerinin üzerinden aylar geçmesine rağmen hala hiçbir altyapının çalışmadığının haberlerini siz de televizyonlardan izliyorsunuz. Aynı dönemde biz felaketin ardından 3-5 güne kalmadan gerektiğinde helikopterle jeneratör taşıyarak gerektiğinde askerimizin envanterindeki seyyar köprüleri kurarak insanımıza her türlü hizmeti sağlıyoruz."

Nerede felaket yaşandıysa orada olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama birileri de biz bu adımları atarken 'Acaba nasıl biz bunların önünü keseriz' diye buralara geliyor. Bunlarda ar yok, bunlarda haya yok. Bir dikili taşınız olsun. Var mı bunların bir dikili taşı? Yok. Şimdi biz İkizdere'de lojistik tesislerini yapıyoruz, bunlar çıkıyor, Ankara'dan geliyor, bizim bu lojistik tesisin yapımını durdurmak için gayret sarf ediyor. Türkiye'nin değişik yerlerinden ne kadar sol varsa, komünist varsa alıp buraya geliyorlar. Neymiş, bizim önümüzü kesecekler. Siz bu milletin önünü kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Biz bu tesisleri yapacağız, bu yolları yapacağız, bu tünelleri yapıyoruz, yapacağız. Sizin gücünüz bunların önünü kesmeye yetmez. Yeter ki benim milletim burada dimdik ayakta dursun."

"Sıkıntıları milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle birer birer geri bıraktık"

Ülkesini aşkla sevmek, milletine gönülden vurgun olmak, insanını eşrefi mahlukat sıfatıyla her şeyin üzerinde tutmak gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Ama bunların böyle bir derdi var mı, bunların eşref-i mahlukat diye bir durumu var mı? Biz çok paramız, çok aracımız, çok personelimiz bulunduğu için değil, işte bu anlayışla hareket ettiğimiz için kısa sürede felaketlerin izlerini silebiliyoruz. Allah devlete de millete de zeval vermesin. Rabbim bizleri her türlü beladan, musibetten, felaketten korusun. Rabbim mazlumların duasını alan bu ülkeyi, bu milleti her alanda ve her daim muzaffer eylesin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 7-8 yılının toplumsal kargaşa çıkarma denemeleriyle, terör saldırılarıyla, siyasi ve ekonomik kumpaslarla, darbe girişimleriyle, son dönemde de salgın ve afetle geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hamdolsun, tüm bu sıkıntıları milletimizle birlikte verdiğimiz mücadeleyle birer birer geri bıraktık ancak bu süreçte bir şeye özellikle dikkat ettik. Şartlar ne olursa olsun, ülkemizin demokratik ve ekonomik kalkınmasının yönünün hep yukarı doğru olmasını sağlamak için var gücümüzle çalıştık. Sokaklarımızın kana ve ateşe bulanmaya çalışıldığı terör saldırısına uğradığımızda ertesi sabah hepimiz işimizin başında kaldığımız yerden çalışmaya devam ettik. Darbe girişiminin olduğu gece gün ağarana kadar hainlerle çarpıştık ertesi sabah yine hepimiz önceki akşam bıraktığımız yerden işimize sarıldık."

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten