Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Partili Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya...
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur."