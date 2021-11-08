Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Partili Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya... - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Partili Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya...

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili video Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya hakkı yoktur."

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İYİ Partili Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İYİ Partili Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya...

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İYİ Partili Türkkan) Bu siyasetçi müsveddesinin 'milletvekili' sıfatına ve o kutlu çatının altında bir dakika bile durmaya...

AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri
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