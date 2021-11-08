Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki... - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki...

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İyi Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız."

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Lütfü Türkkan) Partinin grup başkanvekilliğinden veya genel başkan yardımcılığından ayrılması bu iş için bir...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, Macron tersini yaptı! Rum lideri, Paris'teki Libya Konferansı'na davet etti
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