Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İyi Parti'li Türkkan) Bu şahsın milletvekilliğinin sonlandırılması dahil, en ağır bedelleri ödemesi için siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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