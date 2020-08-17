Son dakika haberi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İTALYA BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ Son dakika gündem haberi: Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilmiş, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: DHA