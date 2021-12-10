Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin, vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul Sözleşmesi üzerinden bizi hedef alan kesimlerin, vatandaşlarımızı da mağdur eden bu zulümler karşısında sessiz kalması ise ayrı bir garabettir."

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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