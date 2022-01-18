Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'le ilişkiler) Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti... - Haberler
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'le ilişkiler) Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'le ilişkiler) Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'le ilişkiler) Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İsrail, Herzog, Güncel, Haber

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