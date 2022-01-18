Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'le ilişkiler) Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'le ilişkiler) Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( İsrail'le ilişkiler) Cumhurbaşkanı Herzog'la yapmakta olduğumuz görüşmeler var. Belki Sayın Herzog'un Türkiye'ye ziyareti olabilir."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri