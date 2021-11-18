Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem...
AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti.
AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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