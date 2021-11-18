Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem... - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem...

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirtti.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un görüşmesinde, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

 Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri

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