Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ile bölgesel meseleler değerlendirildi. (İHA) Kaynak: İHA