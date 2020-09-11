Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
11.09.2020 18:52 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ile bölgesel meseleler değerlendirildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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