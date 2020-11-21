Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz.