Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına...
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına...

21.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:08
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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