Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına...
21.11.2020 19:05 | Son Güncelleme: 21.11.2020 19:08
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İş gücü piyasasından ticarete, kişisel ilişkilerden kamu güvenliğine kadar pek çok alanda salgının artçı sarsıntılarına şimdiden şahit oluyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu