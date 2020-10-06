Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en...
06.10.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:32
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten