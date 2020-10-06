Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır.