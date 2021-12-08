Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Haber :  ANKARA, -


Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'dan ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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