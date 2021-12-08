Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Haber : ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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