Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 15. Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında temaslarına başladı.

Zirve'nin yapıldığı Karakum Otel'de, basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Reisi görüşmesi, yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'a gitti

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AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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