Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile telefonda görüştü

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