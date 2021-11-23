Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: INTERPOL'un koşulsuz şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemli

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan Uluslararası Polis Teşkilatı'na (INTERPOL) müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. INTERPOL'un üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan, koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen INTERPOL 89'uncu Genel Kurul Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan, INTERPOL'ün 194 üyesiyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olduğunu kaydederek, "Türkiye INTERPOL'ün öncüsü konumundaki Uluslararası Kriminal Polis Komisyonu'na 1930 yılında katılmıştır. Teşkilatın kurucu üyelerinden birisi olarak, şimdiye kadar 2 kez genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptık. Önce 24'üncü genel kurul toplantısı vesilesiyle 1955 yılında İstanbul'da ardından da 65'inci genel kurul toplantısı münasebetiyle 1996 yılında Antalya'da INTERPOL mensuplarını ülkemizde misafir ettik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adi suçlar konusundaki iş birliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini beklediklerini vurgulayarak, "Bilhassa FETÖ'cu firarilerle bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştıracaktır. Demokrasiye kast eden, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarını izin verilmemelidir. Öte yandan bazı batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan INTERPOL'e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. INTERPOL'un üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan, koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir. Genel Kurul vesilesiyle ele alınacak meselelerin ülkelerimizin güvenlik ve istikrarına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum" dedi.