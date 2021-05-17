Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık...
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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık...

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık besleyenlerin önünde sonunda hak ettikleri zillet çukuruna yuvarlanacaklarından şüphe duymuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık besleyenlerin önünde sonunda hak ettikleri zillet çukuruna yuvarlanacaklarından şüphe duymuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık... - Haberler
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