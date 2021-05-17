Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık besleyenlerin önünde sonunda hak ettikleri zillet çukuruna yuvarlanacaklarından şüphe duymuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlıktan nasibini almamışların, ümmet bilincine sahip olmayanların, mensubu bulundukları milletin değerlerine düşmanlık besleyenlerin önünde sonunda hak ettikleri zillet çukuruna yuvarlanacaklarından şüphe duymuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun