Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü
Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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