Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun çiftçiden satın alacağı ürünlerin vatandaşa ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan