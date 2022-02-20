Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi çevrim içi panel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesi düzenlenen panelde; iki ülke arasındaki ilişkiler ile ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için çeşitli hususlar ele alındı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun " Türkiye, Afrika kıtasının parlayan yıldızı olarak görülen Senegal ile ilişkilerine büyük önem atfediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Senegal ziyareti öncesinde İletişim Başkanlığı'nca 'Yükselen Afrika Jeopolitiğinde Türkiye-Senegal İlişkileri' başlıklı panel düzenlendi. Çevrim içi düzenlenen panelde, Senegal ve Türkiye arasında ilişkiler ile ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, sağlık gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi için çeşitliş hususlar ele alındı. Panelde ayrıca güvenlik, savunma sanayi ve teknoloji transferi alanlarında iş birliği imkanlarının iki ülkenin de faydasına olacak şekilde sürdürülebilmesi için yapılabilecek katkılar konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, panelin iki ülke arasında ilişkilerin çok boyutlu bir seviyeye taşınması noktasında katkı sunacağını belirtti.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mürsel Bayram ise yaptığı sunumda Türkiye'nin gelişen ekonomisi ve yükselen gücüyle Afrika ile ilişkilerini uluslararası konjonktürde daha ileri taşıma gayretinde olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika'ya yönelik liderlik diplomasisi uyguladığını belirten Bayram, "Afrikalı olmayıp da Afrika'yı bu kadar sık ziyaret eden başka bir devlet başkanı yok; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerinin bu kadar sık ziyaret etmesi ve Türkiye'nin taleplerini doğrudan muhataplarına iletmesi çok kıymetli" dedi. Senegalli Türkiye Mezunları Derneği Başkanı ve 3MD Energy Şirketi CEO'su Momar Diouf da Türkiye ile Senegal'in diplomatik ilişkilerinin iyi bir düzeyde olduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin diplomaside kalmaması, eğitim alanına da yansıması gerektiğini sözlerine ekledi.

Demirören Haber Ajansı - Politika