Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika ele alındı - Haberler

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika ele alındı

AA, Mümin Altaş - Politika
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika ele alındı

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika gelişmelerinin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika gelişmelerinin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.

AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Siyaset, Politika, Haberler

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