Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde güncel siyaset ve dış politika gelişmelerinin ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.