Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
(Hülya Keklik/İHA)
İhlas Haber Ajansı - Güncel