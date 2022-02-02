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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

(Hülya Keklik/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Neçirvan Barzani, cumhurbaşkanı, IKBY, Güncel, Haber

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