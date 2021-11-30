Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatta çok iyi konumdayız. Şu anda 215-220 milyar dolarlara çıktık, yıl sonuna kadar bu 220'nin üzerine çıkacak. Bunlar Türkiye'nin ihracattaki rekoru."

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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