Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip...
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri