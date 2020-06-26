Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal...
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır.
26.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her vatandaşımızın ve kurumumuzun, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi sosyal medya ve dijital platformlarda da maddi ve manevi itibarlarını koruma hakkı olmalıdır."
Kaynak: AA