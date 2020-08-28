Son dakika haberi... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ KONUMA GELİYORUZ Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Erdoğan saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, cuma namazı için Büyük Çamlıca Cami'ne geçti.

Erdoğan, namaz sonrasında cemaati selamlayarak kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Farklı bir dönemden geçiyoruz. Bu salgın döneminin içinde bizim istirhamımız bu uyarılara lütfen dikkat edersek çok hayırlı olacaktır. Gerek vefatlar gerek hastanede yatan vatandaşlarımızı ülkemiz milletimiz için bir uyarı. Bizim de Müslümanlar olarak bu uyarılardan nasibimizi almamız, hassas olmamız lazım. Dünyada bu konuda en hassas bizim olmamız lazım. Sağda solda konuşulanlara hiç dikkate almayın. Ülkemiz her alanda ekonomide, ulaşımda, enerjide devamı gelecek geliyor. Her geçen gün daha iyi konuma geliyoruz. Sizlerden dua bekliyoruz, bizler de bu yolda azimle yürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA