Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir...
AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel