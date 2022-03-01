Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir... - Haberler

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir...

AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hem Rusya'ya hem Ukrayna'ya çağrımız, bir an önce ateşler kesilsin, gerek Rusya gerek Ukrayna burada dünya barışına güzel bir katkıda bulunsun."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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