Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır.