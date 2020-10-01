Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu...
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu...

01.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:36
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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