Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu...
01.10.2020 15:33 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:36
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(HDP'nin yeni yasama yılı açılışına katılmaması) Varlığıyla yokluğu arasında zaten herhangi bir fark yok. Çünkü onların her zaman yeri ya dağdır ya sokaklardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu