Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir."
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir."

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir.'

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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