Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir."
Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Aşılama ne zaman tamamlanacak?" sorusuna yanıt: Mayıs-Haziran gibi aşılamayı bitirmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel