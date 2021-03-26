Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir."

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Harp Okulları yönetmeliğindeki değişiklik) Bu bir yasal düzenleme değildir, bir yönetmeliktir.