Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Han Çadırı'nı ziyaret etti Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin han çadırına girişi Çadır içindeki etkinlikten görüntü BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin han çadırına girişi

Çadır içindeki etkinlikten görüntü

BİTLİS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Bitlis'te, etkinlik alanındaki Han Çadırını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Kaynak: AA