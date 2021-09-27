Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Hakim-savcı adaylarına) İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine... - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hakim-savcı adaylarına) İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine...

AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hakim-savcı adaylarına) İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine kesinlikle rıza göstermeyin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hakim-savcı adaylarına) İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine kesinlikle rıza göstermeyin."

AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli...

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 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak, önümüzdeki dönemde de...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak, önümüzdeki dönemde de...
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Haber: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Hakim-savcı adaylarına) İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine... - Haberler
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