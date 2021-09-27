Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hakim-savcı adaylarına) İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine...
AA / Merve Yıldızalp - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hakim-savcı adaylarına) İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine kesinlikle rıza göstermeyin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Hakim-savcı adaylarına) İnancı, konumu, kökeni, kimliği ne olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi hakkının yenilmesine kesinlikle rıza göstermeyin."
AA / Merve Yıldızalp - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin adalet ve kalkınma başarısının sırrı, devletin milletle beraber yol yürümesi, yol boyunca da kendini sürekli...
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek, yargıya ve kararlarına güveni en üst düzeye çıkarmak, önümüzdeki dönemde de...