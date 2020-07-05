Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Haiti Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.

- İstanbul - İstanbul Kaynak: DHA