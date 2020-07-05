Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan Haiti Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
05.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 05.07.2020 21:54
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moise'nin, enerji ve altyapı başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirme hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları da ele alındı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA