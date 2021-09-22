Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanını kabul etti - Haberler
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanını kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanını kabul etti

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

NEW YORK (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi kabul etti.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi Türkevi'nde kabul etti.

Görüşmede, konuk Başbakanın heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu. - NEW YORK

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanını kabul etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanını kabul etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanını kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

 Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili'yi kabul etti.
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