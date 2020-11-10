Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da...
10.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:46
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten