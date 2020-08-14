Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter ile Rize'nin Güneysu ilçesine gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyundan görüntü RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
14.08.2020 21:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter ile Rize'nin Güneysu ilçesine gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyundan görüntü
RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.
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Kaynak: AA