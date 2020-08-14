Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter ile Rize'nin Güneysu ilçesine gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyundan görüntü RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

14.08.2020 21:51 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopter ile Rize'nin Güneysu ilçesine gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyundan görüntü

RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu'ya geldi

Kaynak: AA

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